«Ювентус» предложит за Погба в январе двоих игроков
«Ювентус» предпримет новую попытку вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в январе 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Согласно информации источника, «старая синьора» предложит «красным дьяволам» за 26-летнего хавбека Марио Манджукича и Эмре Джана.
Погба является воспитанником клуба «Манчестер Юнайтед». Летом 2012 года Поль перешёл в «Ювентус» в качестве свободного агента. Спустя четыре сезона «Манчестер Юнайтед» вернул полузащитника, заплатив туринскому клубу € 70 млн. Контракт полузащитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Соглашение предусматривает возможность пролонгации сотрудничества ещё на один год. Минувшим летом француз заявлял о желании сменить клубную прописку.
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