Б. Игнатьев исключил недооценку Шотландии игроками сборной России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года Россия — Шотландия, который состоится сегодня, 10 октября. Игнатьев не считает, что у россиян могут возникнуть проблемы с настроем на матч.

«Думаю, Станислав Черчесов этого не допустит. Ему удалось не только заразить подопечных своим идеями, но и подвести их под общий знаменатель. А главное, футболисты понимают, что от них требуется. Плюс наши игроки имеют очковый запас и психологически будут чувствовать себя уверенно. На сегодняшний день мы никого не боимся, что показал чемпионат мира, и выходим на поле с чувством собственного достоинства.

Волноваться нужно всегда, если ты переживаешь за команду. Никто не зажигал перед сборной зелёный свет, мы должны сами добиться права выступать на Евро-2020. Если в четверг бразды правления игрой перейдут к Шотландии, всё может закончиться плохо для России», — цитирует Игнатьева «RT на русском».