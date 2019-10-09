Наставник шотландцев ушёл от ответа на вопрос о мести России за разгром в регби

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк уклонился от ответа на вопрос журналистов о возможной мести со стороны национальной команды России по футболу за разгромное поражение регбистов. В матче группового этапа Кубка мира по регби, который состоялся сегодня, 9 октября, сборная России проиграла шотландцам со счётом 0:61.
«Готовы ли к мести? Безотносительно к регбийному матча, мы уважительно относимся к сборной России по футболу и знаем, что игра будет непростой. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы выступить хорошо», — передаёт слова Кларка корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии состоится в четверг, 10 октября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».
- 9 октября 2019
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