Наставник шотландцев ушёл от ответа на вопрос о мести России за разгром в регби

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк уклонился от ответа на вопрос журналистов о возможной мести со стороны национальной команды России по футболу за разгромное поражение регбистов. В матче группового этапа Кубка мира по регби, который состоялся сегодня, 9 октября, сборная России проиграла шотландцам со счётом 0:61.

«Готовы ли к мести? Безотносительно к регбийному матча, мы уважительно относимся к сборной России по футболу и знаем, что игра будет непростой. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы выступить хорошо», — передаёт слова Кларка корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Шотландии состоится в четверг, 10 октября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники».