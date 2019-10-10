Неймар проводит 100-й матч за сборную Бразилии
В Сингапуре на стадионе «Национальный» проходит товарищеский матч между сборными Бразилии и Сенегала.
Для нападающего южноамериканской команды Неймара это уже 100-я встреча в составе сборной. По этому показателю он поднялся на седьмое место, сравнявшись с форвардом Робиньо, ныне выступающим за «Истанбул Башакшехир».
Полностью топ-10 лидеров по матчам за сборную Бразилии выглядит так:
1. Кафу (142)
2. Роберто Карлос (125)
3. Дани Алвес (117)
4. Лусио (105)
5. Роналдиньо (102)
6. Клаудио Таффарел (101)
7-8. Неймар (100)
7-8. Робиньо (100)
9-10. Джалма Сантос (98)
9-10. Роналдо (98).
Неймар вызывается в национальную команду с 2010 года. С ней он участвовал в двух чемпионатах мира и двух Кубках Америки.
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