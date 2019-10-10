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Неймар: в «Барселоне» к Месси относятся по-особенному не за красивые глазки

Неймар: в «Барселоне» к Месси относятся по-особенному не за красивые глазки
Футбол / Франция 0

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар считает, что особые условия и отношения к нему в национальной команде являются нормальным явлением. Неймар привёл в пример форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я выступаю за сборную уже 10 лет. Все эти годы я был одним из самых важных игроков, который вёл за собой партнёров. Я никогда не прятался, хорошо играл за сборную. Когда футболист здорово играет, даёт результат, вполне нормально относиться к нему иначе.

В «Барселоне» к Месси относятся по-особенному. Получает ли он это за красивые глазки? Нет, он получает это за свою игру. И сейчас я говорю не только о себе, но и обо всех футболистах, играющих на таком уровне», — цитирует Неймара Marca.

Неймар может провести 100-й матч за сборную Бразилии уже сегодня, 10 октября. Бразильцы проведут товарищеский матч с сенегальцами.

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