«Ушатаем шотландцев, пускай и в шотландскую погоду!» Светлаков поддержал сборную

Известный актёр Сергей Светлаков вместе с шестилетним сыном Иваном призвал болельщиков поддержать сборную России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией. Соответствующее видео он разместил в своём «инстаграме».

В ролике Светлаков обратился к болельщикам со словами: «Всем привет! В 21:45 на легендарном стадионе «Лужники» состоится крутейшее событие: сборная России будет играть… С кем будет играть?» «С Шотландией», — ответил на вопрос отца Иван Светлаков.

«У наших есть шанс пройти досрочно на чемпионат Европы. А вот ты, человек, скажи мне, пожалуйста, чем ты готов пожертвовать, чтобы попасть на стадион, вживую посмотреть?» — обратился актёр к сыну.

«250 рублей — вот. Это всё, что дала мне мама», — ответил Иван. «Давай сюда! — отреагировал Светлаков-старший. — Пойдём и поболеем безвозмездно, абсолютно от чистого сердца. Пускай нам всем повезёт, пускай будет полный стадион, и мы просто ушатаем шотландцев, пускай и в шотландскую погоду! Увидимся на стадионе! Всё, пока!»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».