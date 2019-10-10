Чернов: вроде Гончаренко лично звонил Соболеву, обозначил интерес от ЦСКА

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об интересе ЦСКА к форварду самарской команды Александру Соболеву.

«Вроде бы Михалыч (Виктор Гончаренко. — Прим. „Чемпионата“) ему лично звонил, обозначил интерес от ЦСКА. Чем дальше закончилось — не знаю. Но, видимо, не договорились, раз Соболь не ушёл.

Думаю, Сане сейчас нет смысла что-либо менять. «Крылья Советов» — атакующая команда. Я бы даже сказал, весёлая. Футбол интересный: сами играем и даём другим, много забиваем и пропускаем. Да и Соболю, кажется, легче действовать, когда соперник не слишком на нас настраивается.

В ЦСКА, понятно, ситуация другая: любой соперник отходит назад, закрывается, сидит всей командой в своей штрафной. И Сане в такой ситуации было бы сложнее себя проявить. А у нас в Самаре Соболь может и по три-четыре забивать спокойно. Просто где-то не везёт. Если будет забивать ещё больше, его точно в Манчестер заберут», — приводит слова Чернова Sport24.