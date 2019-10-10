Кечинов: «Спартаку» нужен Соболев, он будет безусловным усилением

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что красно-белым стоит приобрести нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева.
«Я надеюсь, что Александр Соболев не потеряет концентрацию после зимнего перерыва и продолжит забивать. Надеюсь, что в нашем чемпионате появится бомбардир, который забивает. Саша — хорошая перспектива для сборной.
Многие сравнивают Соболева с Дзюбой, но я считаю, что Артём сейчас лучший нападающий в нашей стране, а Саше ещё расти и расти до его уровня. Что касается его появления на поле в матче с шотландцами, то в такой игре он вряд ли выйдет, будут играть опытные футболисты.
Переезд Соболева в Англию? Я думаю, что это слухи. Ему пока рано ехать за границу, а уж тем более в Англию. Для начала Саше нужно стать лучшим бомбардиром в нашем чемпионате, а уже потом думать о переезде. Что касается перехода в «Спартак», то красно-белым нужен Соболев. Всё-таки в «Спартаке» более квалифицированные игроки, которые помогут Александру раскрыться ещё больше, и для москвичей это будет безусловным усилением», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Андреевым.
- 10 октября 2019
-
12:41
-
12:33
-
12:26
-
12:23
-
12:14
-
11:59
-
11:58
-
11:49
-
11:46
-
11:44
-
11:23
-
11:13
-
11:13
-
10:49
-
10:39
-
10:27
-
10:27
-
10:18
-
10:18
-
09:44
-
09:24
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:35
-
08:30
-
08:13
-
07:03
-
06:38
-
06:03
-
04:45
-
04:19
-
03:33
-
03:27