Смолов пропустит из-за травмы около месяца
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов пропустит из-за травмы около месяца.
«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, травму Смолов получил в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1). Поле он покинул на 20-й минуте встречи.
В нынешнем сезоне Фёдор забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 11 матчах чемпионата России. В игре за Суперкубок страны нападающий записал в актив 1 гол и 1 результативную передачу.
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги. В активе «железнодорожников» 26 очков после 12 туров.
Смолов получил травму в матче с «Арсеналом» и покинул поле
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