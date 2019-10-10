«Вернусь более сильным». Малком поблагодарил болельщиков за поддержку

Вингер «Зенита» Малком поблагодарил болельщиков за поддержку. 22-летний футболист перенёс операцию. На поле бразилец вернётся уже в 2020 году.

«Хотел бы поблагодарить всех вас за слова поддержки. Теперь сосредоточусь на восстановлении. Спасибо за добрые слова… Вернусь более сильным», — написал Малком в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Малкома.

Напомним, у Малкома было диагностировано повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Также эту травму можно назвать как повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги.

22-летний форвард перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.