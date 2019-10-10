Россия — Шотландия: Дзюба довёл счёт до разгромного
Нападающий Артём Дзюба стал автором третьего гола в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.
Дзюба отправил мяч в ворота соперника на 70-й минуте. Для 31-летнего игрока этот гол стал вторым в этом матче.
Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Лужники». К 75-й минуте счёт 3:0 в пользу российских футболистов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Шотландия.
Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице отборочного этапа Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — пятое.
В 8-м туре команда Станислава Черчесова на выезде сыграет с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.
Оздоев увеличил преимущество сборной России в матче с Шотландией
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