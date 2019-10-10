Оздоев увеличил преимущество сборной России в матче с Шотландией

Полузащитник национальной команды России Магомед Оздоев стал автором второго гола в домашнем матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.

26-летний игрок отправил мяч в ворота соперника на 60-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Александр Головин.

Встреча сейчас проходит в Москве на стадионе «Лужники». К 65-й минуте счёт 2:0 в пользу российских футболистов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Шотландия.

Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице отборочного этапа Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — пятое.

Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».