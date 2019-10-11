Дзюба — о гонке бомбардиров: Захави опять, что ли, забил?! Что он ест?

Нападающий сборной России Артём Дзюба после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией сказал, что у него нет цели стать лучшим бомбардиром квалификации.
На этот момент гонку бомбардиров отбора Евро-2020 возглавляет форвард национальной команды Израиля Эран Захави, забивший 10 мячей. Дзюба (8) занимает второе место.
«У Захави десять голов, а у меня восемь? Он опять что ли забил?! Что он ест? Я поражаюсь вообще. Но задачи стать лучшим бомбардиром нет, задача — чтобы сборная попала на Евро. Для нашей страны это праздник, мы хотим туда попасть, ведь как минимум две игры будут дома», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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