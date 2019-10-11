Комличенко: если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю

Нападающий сборной России Николай Комличенко после победы в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 с национальной командой Шотландии (4:0) рассказал, что у него есть свой жест для празднования голов.
«Поздравил Дзюбу с забитыми мячами, а он пожелал мне удачи. Есть ли у меня жест для празднования голов, как у Дзюбы? Да, есть. Если вы не заметили, в Чехии я нормально забиваю. Если вы сегодня первый раз меня увидели, то я понимаю. Я целую кольцо, передавая жене привет. Сейчас у нас родился сын. Жест — будто палец в рот, как делал Тотти», — передаёт слова Комличенко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России занимает 2-е место. В активе подопечных Станислава Черчесова 18 очков после 7 матчей.
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