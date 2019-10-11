Мостовой: жаль, что игра с Кипром будет иметь турнирное значение

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы 2020 года со сборной Кипра. В этой встрече российская сборная может гарантировать себе путёвку на чемпионат Европы.

«Кипр — достаточно сложный и крепкий соперник. Немного жаль, что игра всё же будет иметь турнирное значение. Ведь при ином раскладе в этой встрече можно было бы уже начинать проверять ближайший резерв, посмотреть в деле новых футболистов», — цитируют Мостового «Известия».

Матч Кипр — Россия состоится 13 октября. В случае ничьей или победы российская сборная обеспечит себе второе место в турнирной таблице группы. Накануне, 10 октября, россияне разгромили шотландцев (4:0), а сборная Кипра в гостях победила Казахстан (2:1).