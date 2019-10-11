Мостовой: можно сказать, что мы уже на Евро

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу национальной команды в матче 7-го тура отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией.

«Результат матча сверхожидаемый. Никто не ожидал такого счёта. Конечно, первый тайм показал, что мы выиграем. Но я думал, что счёт будет 1:0 или же 2:0. Шотландцы первый тайм бились, старались, потом же попросту рассыпались. Во втором тайме они уже и не верили, что смогут забить. Головин, Дзюба и Фернандес были лучшими.

Можно сказать, что мы уже на Евро. Уже после жеребьёвки должны были выходить из группы. Посмотришь другие группы, там есть несколько команд, которые могут потрепать нервы. У нас же — Бельгия и Шотландия. И то, Шотландия уже в последнее время никуда не пробивалась», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.