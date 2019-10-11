Россия U21 — Польша U21: онлайн-трансляция матча отбора Евро начнётся в 17:00

Сегодня, 11 октября, состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы–2021 среди команд U21 между сборными России и Польши. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



После двух туров поляки возглавляют таблицу 5-й группы с 6 очками в активе. Россияне располагаются на третьей строчке, отставая от них на 2 очка и уступая Болгарии по дополнительным показателям. С положением других команд в отборочных группах Евро-2021 можно ознакомиться на «Чемпионате».



Ранее сборные России и Польши данной возрастной категории встречались четыре раза, и во всех матчах сильнее оказывались россияне. Последние встречи команд прошли в квалификации чемпионата Европы—2013.

Екатеринбург не принял самолёт соперников сборной России Сели в Челябинске.