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Погребняк рассказал о самом обидном поражении в карьере

Погребняк рассказал о самом обидном поражении в карьере
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Урала» Павел Погребняк признался, что считает самым обидным поражением в карьере матч в финале Кубка России с «Локомотивом». В сезоне-2018/19 «Локомотив» в финале Кубка России нанёс поражение «Уралу» со счётом 1:0.

«Самое обидное моё поражение было в финале Кубка России от «Локомотива». Я понимал, что, возможно, это шанс завоевать мой последний трофей в карьере. А на чемпионате Европы (2012 год. — Прим. «Чемпионата»), конечно, было обидно. Народ на нас обозлился по делу. Мы понимали, что надо было выходить из группы, тем более после победы 4:1 в первом туре. Но впереди была большая часть карьеры, поэтому не могу назвать это поражение самым обидным», — цитирует Погребняка пресс-служба «Урала».

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