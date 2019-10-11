Клопп — лучший тренер АПЛ в сентябре

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим наставником английской Премьер-лиги в минувшем месяце, сообщается на официальном сайте лиги.



В голосовании немецкий специалист обошёл Фрэнка Лэмпарда («Челси»), Эдди Хау («Борнмут») и Брендана Роджерса («Лестер Сити»).



«Ливерпуль» в сентябре провёл три матча в чемпионате и одержал в них победу. Соперниками красных стали «Ньюкасл Юнайтед» (3:1), «Челси» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0). В остальных встречах мерсисайдцы также оказались сильнее своих противников и после восьми туров занимают первое место в турнирной таблице первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на 8 очков.



Ранее было объявлено, что лучшим футболистом Премьер-лиги в сентябре стал нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Симеоне — о тренере, которым восхищается: Клопп, вне всяких сомнений