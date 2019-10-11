Канчельскис: таких шотландцев и надо было топтать

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал победу россиян над сборной Шотландии в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. Матч, проходивший в Москве, завершился со счётом 4:0.
«Рано или поздно наши должны были победить Шотландию. Тем более что сейчас у этой сборной очевидные проблемы. В Лужниках она выглядела беззубо. Впрочем, главное – российская команда добилась выхода из группы. Теперь можно экспериментировать с составом, пробовать новых футболистов, просматривать молодёжь, благо на это есть время.
Официально ещё не вышли на Евро? Давайте не будем формалистами. Как можно не обыграть Сан-Марино? Команду, которая во второй раз за отборочный турнир девять голов получает – сначала от россиян, теперь от бельгийцев
Эксперименты? На мой взгляд, стоило бы воспользоваться тем, что в турнирной таблице нет давления и ситуация позволяет привлекать кандидатов в сборную. Решать же тренеру.
Внимание к Дзюбе со стороны клубов АПЛ? Если бы хотели, давно обратили бы. Впрочем, это дело заинтересованных сторон. А таких шотландцев, которые играли в «Лужниках», и надо было топтать», — цитирует Канчельскиса «Команда России».
- 11 октября 2019
-
15:57
-
15:49
-
15:39
-
15:25
-
15:25
-
15:11
-
14:53
-
14:50
-
14:49
-
14:25
-
14:12
-
14:00
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:28
-
13:28
-
13:19
-
13:14
-
12:54
-
12:51
-
12:36
-
12:31
-
12:18
-
12:09
-
11:59
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
10:48
-
10:44
-
10:36
-
10:27
-
10:19
-
10:17