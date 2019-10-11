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Оздоев — об ошибке Канделаки: ничего страшного, нас с Азмуном часто путают

Оздоев — об ошибке Канделаки: ничего страшного, на
Оздоев — об ошибке Канделаки: ничего страшного, нас с Азмуном часто путают
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев отреагировал на ошибку генерального продюсера телеканала «Матч» Тины Канделаки.

Находясь на сцене, Канделаки высказалась о победе национальной команды в матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0), который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве. При этом в своей речи она упомянула нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который участия во встрече не принимал, поскольку является игроком сборной Ирана.

Под постом с видео в «Твиттере» Оздоев оставил следующий комментарий: «Ничего страшного, нас с Азмуном часто путают».

На твит корреспондента «Чемпионата» Дмитрия Егорова Магомед ответил так: «Мы одно целое. Азмун – Оздоев, Оздоев – Азмун».

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