Несколько игроков сборной имеют проблемы со здоровьем после матча с Шотландией

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» сообщила о состоянии футболистов национальной команды после матча 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 с Шотландией (4:0), который состоялся накануне, 10 октября, на стадионе «Лужники» в Москве



«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром.



Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведённого количества времени во вчерашней игре. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», — говорится в сообщении.

«Дзюба был главным мучителем сборной Шотландии». Британская пресса о матче Без упоминания Путина не обошлось.