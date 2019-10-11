«Дзюба был главным мучителем сборной Шотландии». Британская пресса о матче

Сборная России разгромила шотландцев в «Лужниках» и, по сути, уже обеспечила себе место на Евро. Британская пресса восторгается нашей командой, а прежде всего Артёмом Дзюбой и Александром Головиным.

«Дзюба – игрок матча»

BBC Sport: «Сборная России в течение почти часа играла пассивно, что подарило Шотландии ложное чувство безопасности. До перерыва казалось, что шотландцы извлекли уроки из недавних поражений от России и Бельгии. Но вскоре стало очевидно, что хозяева ждали момента, чтобы показать всю свою мощь. И это произошло — за первые 13 минут второго тайма.



Дзюба был главным мучителем сборной Шотландии. Своими действиями он запугивал незадачливую оборону, и в частности, Чарли Малгру. Игра закончилась спустя три минуты после гола Дзюбы: мяч отдали Оздоеву, а тот с 30 метров мощно пробил мимо вратаря шотландцев.



Это был безжалостный, почти жестокий итог того, что могло выглядеть как приличное выступление шотландской сборной. Но весь позитив, все надежды, которые они подавали в первом тайме, были полностью стёрты, когда Головин, постоянно создававший угрозы в штрафной соперника, забил четвёртый. …>



Креативность Головина позволила Дзюбе осуществить все моменты. Российский форвард просто измучил шотландскую оборону. Дзюба однозначно игрок матча».

«Головин был занозой в одном месте»

Daily Record: «Можно сказать, что Шотландия провела мёртвую резиновую игру. Но для этой сборной важен каждый матч, так как Кларк пытается заставить свою команду стрелять по всем фронтам и подготовиться к плей-офф Лиги наций.



В первом тайме Шотландия продемонстрировала некоторую храбрость и даже пыталась выдержать давление, которое на нее оказывал соперник. Но они ничего не создавали впереди. После перерыва команда Кларка пропустила два подряд и буквально за пять минут вышла из игры».

Daily Record: «В Москве Шотландия была разорвана свирепой российской сборной и потерпела четвёртое поражение подряд.



Главный тренер Стив Кларк поставил своей команде задачу набрать 12 очков в последних четырёх матчах, и его подопечные довольно неплохо держались первые 45 минут. Но после перерыва Дзюба замкнул подачу Головина с углового, и в этот момент Шотландия рухнула. Прежде чем российский форвард оформил дубль, с 30 метров мощно забил Оздоев. Ещё одной занозой в одном месте был вездесущий плеймейкер Головин, который также добавил своё имя в список голов.

Результат говорит о том, что математически Шотландия потеряла всяческие шансы попасть в топ-2. Остаётся лишь надеяться на плей-офф Лиги наций».

«Дуэт Дзюбы и Головина уничтожил Шотландию»

Daily Mail Scotland: «Российская месть за регби добралась до футбольного поля и вышла быстрой, клинической и жестокой. В течение 57 минут подопечные Кларка держались, но выстоять не смогли. Четвертьфиналисты чемпионата мира забили три гола за полчаса.



Как и в Глазго, русский дуэт Дзюбы и Головина уничтожил Шотландию. Капитан бескорыстно отдал возможность оформить заслуженный хет-трика, чтобы его товарищ по команде тоже смог забить. Головин заслужил этого гол, который забил за шесть минут до конца игры».

The Scotsman: «План Кларка о бодром выступлении, с помощью которого можно было бы набирать обороты до плей-офф Евро-2020, был разрушен двумя голами за три минуты второго тайма. Огромные усилия Шотландии в первой половине матча оказались тщетными. Артём Дзюба нас в этом убедил.



Россия ещё не обеспечила себе место на Евро, но однозначно приблизила этот момент. Во втором тайме они просто раздробили Шотландию. Когда Дзюба забил третий, он выглядел как хулиган на детской площадке, который издевается над несчастными жертвами».

И бонусом – замечательная статья про отпуск Путина, который невероятным образом связали с проигрышем Шотландии.



The Scotsman: «Владимир Путин провёл начало этой недели, наслаждаясь красотами Сибири. Но ни одна гора, которую он наметил для покорения, чтобы отпраздновать свой 67-й день рождения, не была так высока, как та, что встала перед Стивом Кларком. Тренеру сборной Шотландии нужно было исправить все поломки и вернуть удачу своей команде.



Путин немного изменил своим привычным поездкам: раньше он с голым торсом катался на лошадях и стрелял дротиками с транквилизаторами по диким тиграм, а теперь выбрал более изысканный отдых.

Российского лидера запечатлели во время горной прогулки, собирающим цветы и грибы. Честно говоря, вас бы обвинили в том, что вы объелись этих грибов, если до стартового свистка поддержали Шотландию в надежде что-то получить от этого соревнования.



Но виной всему далеко не грибы. Всё развалилось таким тошнотворным образом, что это запутывает мысли и сильно ранит. Что сводит с ума ещё сильнее, так это факт, что почти час эта команда подавала лучи надежды.



Спустя 57 минут попыток что-то изменить Артём Дзюба стал первым, кто забил. Россия получила то счастье, за которым пришла. Это был отвратительный финал прекрасного шотландского путешествия. Невероятные «Лужники» дарили ощущения, когда что-то новое встречается со старым».



И всё в таком духе.