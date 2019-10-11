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Гол на 91-й минуте принёс России ничью в матче отбора Евро-2021 (U21) с Польшей

Гол на 91-й минуте принёс России ничью в матче отбора Евро-2021 (U21) с Польшей
Футбол / Сборная России 0

В матче 3-го тура квалификации молодёжного чемпионата Европы—2021 сборная России принимала Польшу. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал защитник сборной России Игорь Дивеев, отправивший мяч в свои ворота на 10-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял хавбек хозяев Даниил Уткин. Перед свистком на перерыв Польша вновь вышла вперёд — отличился нападающий Патрик Климала. Ничью России принёс форвард Магомед-Шапи Сулейманов, который забил на 91-й минуте.

Сборная Польши, набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5 квалификации Евро-2021 (U21), Россия (5) занимает второе место.

Календарь матчей отбора молодёжного Евро-2021 можно посмотреть на «Чемпионате».

U21 ЧЕ-2021. Группа 5. 3-й тур
11 октября 2019, пятница. 17:00 МСК
Россия U21
Окончен
2 : 2
Польша U21
0:1 Дивеев – 10' (автогол)   1:1 Уткин – 25'   1:2 Климала – 45+1'   2:2 Сулейманов – 90+1'
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