Гол на 91-й минуте принёс России ничью в матче отбора Евро-2021 (U21) с Польшей

В матче 3-го тура квалификации молодёжного чемпионата Европы—2021 сборная России принимала Польшу. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал защитник сборной России Игорь Дивеев, отправивший мяч в свои ворота на 10-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял хавбек хозяев Даниил Уткин. Перед свистком на перерыв Польша вновь вышла вперёд — отличился нападающий Патрик Климала. Ничью России принёс форвард Магомед-Шапи Сулейманов, который забил на 91-й минуте.
Сборная Польши, набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу группы 5 квалификации Евро-2021 (U21), Россия (5) занимает второе место.
Календарь матчей отбора молодёжного Евро-2021 можно посмотреть на «Чемпионате».
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