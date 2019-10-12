Дешам: Исландия опасно действовала во время стандратов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал минимальную победу своей команды в матче со сборной Исландии (1:0).



«Нам нужно было обязательно выиграть сегодня, и, должен признать, это было непросто сделать. У нас были возможности забить второй гол, но не вышло. Противник опасно действовал во время стандартов, этого мы опасались больше всего.



В этой игре очень многое зависело от того, как игроки будут выкладываться на поле, и они сделали всё возможное для достижения своей цели. Мы много времени владели мячом и могли извлечь больше из игровых моментов в концовке встречи. Всё равно это хорошая победа перед игрой, которая ждёт нас в понедельник», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.



Следующий матч сборная Франции проведёт против сборной Турции 14 октября.

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