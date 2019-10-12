Ван дер Сар: де Лигт напоминает мне Роналду

Бывший голкипер «Ювентуса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением об игре защитника Маттейса де Лигта, сравнив его с Криштиану Роналду. После завершения карьеры футболиста ван дер Сар занимает пост директора «Аякса».



«У де Лигта менталитет человека, который всегда старается прогрессировать. Это заставляет его постоянно стремиться быть лучшим в мире. Я уже видел футболистов подобного плана. Один из них играет за его команду — это Криштиану Роналду. Я играл с ним в «Манчестер Юнайтед» и видел такое же неуёмное желание постоянно работать и быть лучшим.



Маттейсу всего 19 лет. Он уже был великолепен в «Аяксе», был нашей опорой и капитаном. В Италии ему предстоит выучить новый язык, познакомиться со своими новыми партнёрами по команде. Травма Кьеллини помогла ему сразу влиться в команду, но, возможно, оказала на него большой прессинг», — приводит слова ван дер Сара ESPN.



Напомним, де Лигт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» летом 2019 года за € 75 млн.

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