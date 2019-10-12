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«Барселона» рассматривает на замену Суаресу пятерых кандидатов

«Барселона» рассматривает на замену Суаресу пятерых кандидатов
Футбол / Англия 0

«Барселона» рассматривает варианты подписания форварда, который стал бы заменой Луису Суаресу, сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, руководство каталонского клуба готово выделить солидную сумму на покупку нового нападающего. Однако, когда это случится, будет зависеть от производительности уругвайца. Если он убедит в своей состоятельности, вопрос о трансфере нового игрока в линию атаки будет отложен до 2021 года, если нет — приоритетной трансферной целью сине-гранатовых по окончании текущего сезона будет один из пяти форвардов: Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер»).

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