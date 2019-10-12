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Блан может отказаться возглавить «Лион» ради работы в «Манчестер Юнайтед»

Блан может отказаться возглавить «Лион» ради работы в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может отказаться от работы в «Лионе», сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский специалист может сменить Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед», поэтому планирует отклонить предложение «Лиона». Ранее сообщалось, что Блан входит в список возможных преемников Силвиньо на посту наставника «Лиона».

Напомним, 7 октября руководство «Лиона» приняло решение отправить Силвиньо в отставку. Тренировочным процессом до назначения нового наставника команды будет руководить его помощник Жеральд Батикл.

Блан находится без работы с 2016 года, когда покинул «ПСЖ». Французский специалист работал в «Бордо», а также тренировал сборную Франции.

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