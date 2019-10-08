Венгер и Блан претендуют на должность главного тренера «Лиона»
Арсен Венгер, Лоран Блан, Реми Гард и Тьяго Мотта входят в список возможных преемников Силвиньо на посту главного тренера «Лиона», сообщает Le Parisien.
Руководство «Лиона» 7 октября приняло решение отправить Силвиньо в отставку. Тренировочным процессом до назначения нового наставника команды будет руководить его помощник Жеральд Батикл.
В матче 9-го тура французской Лиги 1 «Лион» проиграл «Сент-Этьену» (0:1), пропустив на 90-й минуте. Лионский клуб набрал 9 очков в 9 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Лидером соревнований на данный момент является «Пари Сен-Жермен», набравший 21 очко в 9 матчах. В следующем туре «Лион» сыграет с «Дижоном», встреча пройдёт 19 октября.
Силвиньо уволен из «Лиона»
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