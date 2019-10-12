Фернандес и Баринов не тренируются со сборной России перед матчем с Кипром

Сегодня, 12 октября, сборная России проводит тренировку в Ларнаке в преддверии матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
В командном занятии не принимают участия защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров. Игроки остались в отеле, где под контролем врачей-физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры. Они занимаются по индивидуальной программе. Остальные футболисты национальной команды занимаются в общей группе.
Матч 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года Кипр — Россия состоится завтра, 13 октября, в Никосии. Начало — в 19:00 мск. Ранее национальная команда России разгромила сборную Шотландии (4:0).
Сборная России набрала 18 очков в 7 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице группы I. Кипр (10) — на 3-м месте. Лидером группы на данный момент является национальная команда Бельгии, набравшая 21 очко в 7 матчах.
- 12 октября 2019
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