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Тренер «Спартака»: игроки сборной России больше напоминают роботов, чем людей

Тренер «Спартака»: игроки сборной России больше напоминают роботов, чем людей
Футбол / РПЛ 0

Кипрский тренер «Спартака» по физподготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением о сборной России.

«Могу сказать, что на 100% это тренерская команда. Первое, что Черчесов наладил, — это дисциплину. Действия игроков сборной России больше напоминают роботов, чем людей. Они достаточно дисциплинированны. Мы говорим о футболистах, которые выступают на очень высоком уровне. Это шестой чемпионат в рейтинге УЕФА. Легионеры в российской сборной также играют в топ-чемпионатах. Чтобы найти слабости в игре этой команды, соперник должен играть на высоком уровне. Артём Дзюба — главный игрок сборной России. Он сделал дубль в матче с Шотландией. У защитника Гиоргоса Меркиса будут большие проблемы с ним», — цитирует Фотопулоса ΠΟΛΙΤΗΣ.

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