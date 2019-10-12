Тренер «Спартака»: игроки сборной России больше напоминают роботов, чем людей

Кипрский тренер «Спартака» по физподготовке Стергиос Фотопулос поделился мнением о сборной России.

«Могу сказать, что на 100% это тренерская команда. Первое, что Черчесов наладил, — это дисциплину. Действия игроков сборной России больше напоминают роботов, чем людей. Они достаточно дисциплинированны. Мы говорим о футболистах, которые выступают на очень высоком уровне. Это шестой чемпионат в рейтинге УЕФА. Легионеры в российской сборной также играют в топ-чемпионатах. Чтобы найти слабости в игре этой команды, соперник должен играть на высоком уровне. Артём Дзюба — главный игрок сборной России. Он сделал дубль в матче с Шотландией. У защитника Гиоргоса Меркиса будут большие проблемы с ним», — цитирует Фотопулоса ΠΟΛΙΤΗΣ.