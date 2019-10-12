Сборная Грузии с Джано сыграла вничью с Ирландией в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Грузии принимала Ирландию. Встреча состоялась в Тбилиси на стадионе «Динамо-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

В составе сборной Грузии в стартовом составе начали матч защитники Гиа Григалава (тульский «Арсенал») и Джемал Табидзе («Уфа»), а также хавбек московского «Спартака» Джано Ананидзе. Все трое оставались на поле до финального свистка. Защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия провёл всю встречу на скамейке запасных.

Национальная команда Ирландии, набрав 12 очков, возглавляет турнирную таблицу группы D отбора Евро-2020, Грузия (5) занимает предпоследнее, четвёртое место.

Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».