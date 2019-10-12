Видаль: если тренер «Барселоны» скажет мне уйти, я это сделаю

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль рассказал, что счастлив в клубе, но готов уйти, если тренер или руководство попросят его об этом.



«Я приехал в «Барселону», чтобы стать важной частью команды. И я здесь не для того, чтобы пытаться менять клуб каждый раз, когда открывается трансферное окно», — приводит слова Видаля Goal.com.



В прошлом сезоне Видаль участвовал в 53 матчах во всех соревнованиях, а во время нынешней кампании — ещё в шести, сыграв важную роль в планах главного тренера Эрнесто Вальверде. Поэтому бывшая звезда «Ювентуса» не видит причин, почему он должен подумать об изменении обстановки.

«Если тренер или команда скажут мне уйти, я с удовольствием это сделаю. Я не против. Но верю, мне ещё есть что показать, и хочу добиться большего. Мне все ещё нужно выиграть лигу чемпионов», — добавил Видаль.