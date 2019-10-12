Мячи Ибрагимовича и Руни претендуют на лучший гол года в MLS

MLS после окончания регулярного чемпионата — 2019 запустила на официальном сайте голосование на лучший гол года.
Болельщикам предлагают выбрать голы 16 претендентов, в число которых вошли Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Уэйн Руни («Ди Си Юнайтед»), Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Луиш Нани («Орландо Сити») и другие. Голосование продлится до 22 октября.
Видео доступно на странице MLS в «твиттере».
По итогам регулярного сезона на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции финишировал «Нью-Йорк Сити», в 34 турах набравший 64 очка и опередивший ближайшего преследователя в лице прошлогоднего триумфатора соревнования «Атланты Юнайтед» на 6 очков. «Филадельфия Юнион» (55) замкнул первую тройку.
В Западной конференции первое место занял «Лос-Анджелес», набравший 72 очка. «Сиэтл Саундерс» (56) и «Реал Солт-Лейк» (53) расположились на второй и третьей строчках соответственно.
- 12 октября 2019
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