«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в контрольном матче

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче, который прошёл 12 октября на базе казанского клуба в Соцгороде. Встреча в формате два тайма по 40 минут завершилась со счетом 1:1.
В первом тайме счёт открыли гости. Джордже Деспотович оказался первым на подборе и ударом ножницами послал мяч в сетку. Во второй половине встречи «Рубин» сумел отыграться. После одного из ударов мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Пенальти реализовал Евгений Марков.
Для обоих клубов встреча стала контрольной перед 13-м туром Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Оренбург» дома встретится с «Крыльями Советов».
Товарищеский матч
Казань. База ФК «Рубин»
«Рубин» — «Оренбург» — 1:1 (0:1).
Голы: Деспотович, 17 — Марков, 61 (с пенальти).
- 12 октября 2019
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