«Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью в контрольном матче

«Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче, который прошёл 12 октября на базе казанского клуба в Соцгороде. Встреча в формате два тайма по 40 минут завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме счёт открыли гости. Джордже Деспотович оказался первым на подборе и ударом ножницами послал мяч в сетку. Во второй половине встречи «Рубин» сумел отыграться. После одного из ударов мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Пенальти реализовал Евгений Марков.



Для обоих клубов встреча стала контрольной перед 13-м туром Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Оренбург» дома встретится с «Крыльями Советов».



Товарищеский матч

Казань. База ФК «Рубин»

«Рубин» — «Оренбург» — 1:1 (0:1).

Голы: Деспотович, 17 — Марков, 61 (с пенальти).