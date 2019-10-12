Адвокат Кейру — Новосельцеву: либо отрежь яйца, либо веди себя как мужчина!

Адвокат Эльмира Мусаева прокомментировала решение суда по бракоразводному процессу между защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым и экс-баскетболисткой Екатериной Кейру.

«Скандальные футболисты! Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле! Но это не мешает им зарабатывать миллионы в месяц.

Мировым судьёй Таганского района г. Москвы Агавердиевой И. М. вынесено решение о взыскании с Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены Новосельцевой Катерины в размере 20 тысяч рублей, при доходе Ивана в 7 миллионов рублей в месяц!

Наверное, судья опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий?

Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное, — ничего не сказать.

После такого решения я не смогла остаться в стороне и сегодня присоединилась к работе над делом Новосельцевых на стороне жены! Катерина и новорождённый малыш против Ивана!

Вам известно, что обычно я защищаю мужчин от коварных содержанок! Но это не тот случай! Катерина Джоновна Кейру/Новосельцева мастер спорта международного класса, экс-игрок сборной России по баскетболу, которая ушла из большого спорта в материнство по инициативе мужа Ивана. Сумма её контракта была приближена к одному миллиону рублей (месячное содержание), которым она пожертвовала ради семьи.

Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлёк её в продвижение своей собственной карьеры. И вместо одного миллиона в месяц она должна получать 20 тысяч рублей? Разве Иван вправе так поступать в Катериной?

Хочу обратиться ко всем футболистам в лице Ивана. Помимо ног, природа наградила вас яйцами, именно они определяют вас как мужчин, так вот вы либо отрежьте себе их и превратитесь в девочек, либо держите их в тепле и ведите себя как мужчины!» — написала Мусаева на своей странице в «Инстаграме».