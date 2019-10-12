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Сборная Дании вырвала победу в концовке матча с Швейцарией

Сборная Дании вырвала победу в концовке матча с Швейцарией
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Дании принимала сборную Швейцарии. Встреча состоялась в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Дании Юссуф Поульсен, отправивший мяч в ворота Швейцарии на 84-й минуте. Результативную передачу в актив записал полузащитник Кристиан Эриксен.

Сборная Дании, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы D квалификации чемпионата Европы, национальная команда Швейцарии (8) — третье.

В 8-м туре отбора Евро-2020 Швейцария сыграет с Ирландией. Встреча состоится в Каруже на стадионе «Стад де Женев» 15 октября, начало — в 21:45 мск.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа D. 7-й тур
12 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 0
Швейцария
1:0 Поульсен – 84'
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