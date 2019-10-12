Выигрывать в Никосии нужно жарко. Евро-2020 уже рядом

У Кипра – сексуальная переводчица. А у России – топ-сборная

Лучшей на пресс-конференции перед матчем Кипра и России была местная переводчица. Хозяева должны ей гордиться. Таких выдающихся дам на играх сборной России не припомнишь. Сразу видно: человек готовится к работе и дарит радость футболистам соперника.

Фото: «Чемпионат»

Только сборную России не смущают ни женщины, ни погода. Вот, например, в Никосии жара +35, но наша команда тренируется в 12 часов дня, раздражая киснущих на солнцем местных сотрудников.

— Как можно ставить занятие в полдень? – удивлены местные. Мирослав Ромащенко спокойно отвечает.

— Всегда так делаем. Игроки не маяться должны, ожидая тренировки, а отдыхать. Мы же в оставшееся время дня можем сосредоточиться на подготовке к матчу.

И с Ромащенко лучше не спорить. Факт – во всех играх, не принимая в расчёт Бельгию, сборная России была и физически, и тактически готова лучше соперников.

— Да и в чём проблема вообще? – ухмыляется помощник Станислава Черчесова. – Футбол-то – летний вид спорта.

Жутким доказательством этого факта является и плотный, закрытый, рабочий спортивный костюм Станислава Черчесова. — Погода – вообще не беда, — говорит он.

Тогда чем же взять эту Россию?

Фото: РИА Новости

За киприотов даже немного страшно. Жара и холод этой сборной давно не помеха. А теперь ещё и международные границы – не указ. Ведь только у нас в составе может появиться иранец Сердар Азмун.

— Мы – одно целое, — написал в ответ на оговорку Тины Канделаки Магомед Оздоев. – Азмун – Оздоев, Оздоев – Азмун.

Теперь даже и нет вопросов, как это полузащитнику сборной удался этот дальний удар по воротам в матче с Шотландией. С Кипром его внутренний Азмун может устроить и не такое.

Фото: twitter.com/E27A

Смеётся над Оздоевым-Азмуном и Фёдор Кудряшов.

— Хорошая шутка получилась, — говорит он. Только вот когда тема подходит к капитанству на последних минутах матча с Шотландией, наш защитник меняет расслабленный тон, на жёсткий.

— Большая ответственность для футболиста — быть капитаном сборной. Понимал, что своим примером должен показать молодым ребятам на поле, как биться за честь своей страны.

Вот так — недооценки Кипру тоже не ждать.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Остаётся местным рассчитывать разве что на чудо. Кстати, за скамейкой сборной России в Никосии находятся какие-то непонятные птичьи перья, но, как ловко заметил один из сотрудников сборной: «страну, в которой тренирует Бердыев, этим не напугать».

Фото: «Чемпионат»

Так что уже завтра России должна жарко выиграть и получить поздравления с выходом на Евро от сексуальной кипрской переводчицы. Это сборная точно заслуживает такого красивого исхода.