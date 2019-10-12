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Босния и Герцеговина разгромила Финляндию в матче квалификации Евро-2020

Босния и Герцеговина разгромила Финляндию в матче квалификации Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Финляндии. Встреча состоялась в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе Боснии и Герцеговины отличились нападающие Изет Хайрович и Армин Ходжич, а также полузащитник Миралем Пьянич, оформивший дубль. Автором единственного гола Финляндии стал форвард Йоэль Похьянпало.

Сборная Финляндии, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы J квалификации Евро-2020, национальная команда Боснии и Герцеговины (10) — третье.

В 8-м туре Босния и Герцеговина на выезде встретится с Грецией, а Финляндия дома сыграет с Арменией. Оба матча состоятся 15 октября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 7-й тур
12 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Хайрович – 29'   2:0 Пьянич – 37' (пен)   3:0 Пьянич – 58'   4:0 Ходжич – 73'   4:1 Похьянпало – 79'
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