Босния и Герцеговина разгромила Финляндию в матче квалификации Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Финляндии. Встреча состоялась в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе Боснии и Герцеговины отличились нападающие Изет Хайрович и Армин Ходжич, а также полузащитник Миралем Пьянич, оформивший дубль. Автором единственного гола Финляндии стал форвард Йоэль Похьянпало.

Сборная Финляндии, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы J квалификации Евро-2020, национальная команда Боснии и Герцеговины (10) — третье.

В 8-м туре Босния и Герцеговина на выезде встретится с Грецией, а Финляндия дома сыграет с Арменией. Оба матча состоятся 15 октября.