Босния и Герцеговина разгромила Финляндию в матче квалификации Евро-2020
В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Боснии и Герцеговины принимала сборную Финляндии. Встреча состоялась в Зенице на стадионе «Билино Поле» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе Боснии и Герцеговины отличились нападающие Изет Хайрович и Армин Ходжич, а также полузащитник Миралем Пьянич, оформивший дубль. Автором единственного гола Финляндии стал форвард Йоэль Похьянпало.
Сборная Финляндии, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы J квалификации Евро-2020, национальная команда Боснии и Герцеговины (10) — третье.
В 8-м туре Босния и Герцеговина на выезде встретится с Грецией, а Финляндия дома сыграет с Арменией. Оба матча состоятся 15 октября.
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 7-й тур
12 октября 2019, суббота. 19:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Хайрович – 29' 2:0 Пьянич – 37' (пен) 3:0 Пьянич – 58' 4:0 Ходжич – 73' 4:1 Похьянпало – 79'
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