Впервые в стартовом составе сборной Испании вышли игроки 11 клубов

Сборная Испании в эти минуты проводит выездной матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией. Впервые у «красной фурии» в стартовом составе на поле вышли игроки 11 разных клубов. Такого не случалось за 699 поединков.

Стартовый состав сборной Испании: Кепа Аррисабалага («Челси»), Хуан Бернат («ПСЖ»), Серхио Рамос («Реал»), Рауль Альбиоль («Вильярреал»), Хесус Навас («Севилья»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Серхио Бускетс («Барселона»), Фабиан Руис («Наполи»), Данель Себальос («Арсенал»), Родриго («Валенсия»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).

Сборная Испании, набрав 18 очков, возглавляет турнирную таблицу группы F квалификации чемпионата Европы, национальная команда Норвегии (9) занимает четвёртое место.



В 8-м туре отбора Евро-2020 Испания на выезде сыграет со Швецией, а Норвегия в гостях встретится с Румынией. Оба матча состоятся 15 октября.