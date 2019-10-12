Болельщик «Зенита»: полиция ставит нас в один ряд с навальновскими пионерами

Фанат «Зенита» Александр Румянцев рассказал о своём задержании в Екатеринбурге перед выездным матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (3:1).

«Мы шли вперемешку по алее, пели фанатские песни обоих клубов и размахивали флагами своих цветов. В Екатеринбурге начинался праздник под названием футбол. Но вдруг из-за спин появилась Майор Катушкина! (При расставании она сказала, что засудит меня, если размещу её данные в открытом доступе, поэтому фамилия изменена.)

Она начала совать свой телефон в лицо всем, кто шёл в первом ряду, на что ей быстро сделали замечание. Она не унималась, чем быстро вызвала недовольство людей и выслушала в свой адрес несколько фраз про папарацци, но без использования ненормативной лексики.

Дойдя до стадиона и порешав все вопросы с билетами на гостевую трибуну, я пошёл заходить на сектор. На первом же проходе ко мне подошли полицейские и повели в подтрибунное отделение. Это видел офицер по безопасности «Зенита», который пошёл со мной, чтобы выяснить, что произошло, но был сразу выгнан из помещения Катушкиной.

Сразу стало понятно, что заправляет здесь мадам Катушкина, которая заявила, увидев меня: «А вот и главный организатор». И сразу приказала своим: «Его не отпускайте, даже если трезв». Нас повели на медицинское освидетельствование, результат которого показал, что я трезв», — написал Румянцев в соцсети «ВКонтакте».

Александр сообщил, что провёл ночь в отделе полиции, а на следующий день его и ещё двух человек отвезли в суд. По словам болельщика, их признали виновными в «массовом пребывании и передвижении граждан» и приговорили к штрафам в размере 10 тыс. рублей.

«Ещё раз напомню: «Футбол вне политики»! Это неизменная позиция зенитовского движения, которую очень не хочется терять. Но если фанатов каждый раз будут ставить в один ряд с навальновскими пионерами, судить по одним статьям, натравливать одних и тех же сотрудников на них, то мы глазом не успеем моргнуть, как аполитичная молодёжь сделает свой выбор, к которому их подталкивают действия власть имущих», — написал Румянцев.