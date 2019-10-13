Рамос: очень больно терять очки на последних секундах
Защитник национальной команды Испании Серхио Рамос дал комментарий после выездного матча 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 со сборной Норвегии (1:1).
Норвегия вырвала ничью на 94-й минуте. Автором гола стал нападающий Джошуа Кинг, реализовавший пенальти.
«Очень больно терять очки на последних секундах матча. Сложно играть против команды, которая знает, что в случае поражения лишится реальных шансов на выход на Евро.
Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты, отправив всех своих больших игроков в нашу штрафную.
Мы настраивались на эту встречу, зная, что победа очень поможет нам в отборе на Евро. Подойдём к оставшимся матчам спокойно и уверенно», — цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.
Рамос стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Испании
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