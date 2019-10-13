Румменигге: Мюллер останется важной частью «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о роли нападающего Томаса Мюллера в мюнхенской команде.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Мюллер выразил готовность покинуть «Баварию» из-за того, что перестал попадать в стартовый состав команды.
«Отношения между Томасом и «Баварией» невредимы. Он останется важной частью нашего клуба. Если бы Томас был рад сидеть на скамейке, он бы не выступал за «Баварию». Тем не менее он должен отнестись к ситуации со всей серьёзностью. Томас образцово это делает», — приводит слова Румменигге Die Welt.
30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». Контракт форварда рассчитан до лета 2021 года. Летом Мюллер отверг предложение перебраться в один из китайских клубов, где ему предлагали контракт с годичным окладом € 25 млн.
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