Казахстан — Бельгия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 13 октября в 16:00

Сегодня, 13 октября, на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане состоится матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Казахстан — Бельгия. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Обслужит матч бригада арбитров из Литвы во главе с Гедиминасом Мажейкой. Помогать ему будут Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас. Резервный рефери — Манфредас Лукьянчукас.



Сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы I, набрав 21 очко в 7 матчах. Национальная команда Казахстана (7) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе I являются сборные России, Кипра, Шотландии и Сан-Марино. Также сегодня национальная команда России сыграет на выезде с Кипром.