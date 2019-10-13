Робсон: нужно три года, чтобы понять, справляется ли Сульшер с работой в «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился мнением о работе главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Считаю, нужно три года, чтобы понять, справляется ли с работой главный тренер. Руководство клуба сделало ставку на Сульшера, рассчитывая, что он является подходящим человеком для этой должности, что он вдохнёт новую жизнь в их молодежную политику и поможет молодым игрокам развиваться.

В безопасности ли Уле-Гуннар? Думаю, в «Юнайтед» чётко выразили свою позицию, когда назначили его главным тренером в прошлом сезоне. Они сказали, что дадут ему время. Хорошая новость для Сульшера заключается в том, что болельщики поддерживают его», — приводит слова Робсона Daily Star.

«МЮ», набрав 9 очков в 8 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.