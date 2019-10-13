Робсон: нужно три года, чтобы понять, справляется ли Сульшер с работой в «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон поделился мнением о работе главного тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
«Считаю, нужно три года, чтобы понять, справляется ли с работой главный тренер. Руководство клуба сделало ставку на Сульшера, рассчитывая, что он является подходящим человеком для этой должности, что он вдохнёт новую жизнь в их молодежную политику и поможет молодым игрокам развиваться.
В безопасности ли Уле-Гуннар? Думаю, в «Юнайтед» чётко выразили свою позицию, когда назначили его главным тренером в прошлом сезоне. Они сказали, что дадут ему время. Хорошая новость для Сульшера заключается в том, что болельщики поддерживают его», — приводит слова Робсона Daily Star.
«МЮ», набрав 9 очков в 8 матчах, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 13 октября 2019
-
13:36
-
13:24
-
13:07
-
13:00
-
12:50
-
12:26
-
12:18
-
12:16
-
11:57
-
11:56
-
11:30
-
11:26
-
11:19
-
11:02
-
10:47
-
10:29
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:51
-
09:27
-
09:23
-
08:45
-
08:29
-
02:56
-
02:45
-
01:42
-
01:35
-
01:20
-
01:06
-
00:57
-
00:40
-
00:36
-
00:17
-
00:09