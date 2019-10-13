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Колосков: 1:7 с Португалией — позор для сборной России. С этим не поспоришь

Колосков: 1:7 с Португалией — позор для сборной России. С этим не поспоришь
Футбол / Сборная России 0

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков вспомнил о поражении сборной России со счётом 1:7 в матче отбора ЧМ-2006 с Португалией. Встреча состоялась ровно 15 лет назад. На тот момент Колосков занимал пост президента РФС.

«Я сидел на трибуне, смотрел игру. Что ни удар, то в ворота. Что ни удар, то в девятку, то в шестёрку, то под штангу. Восемь ударов — семь голов, а больше нечего вспоминать. Трагедия — это слишком суровое определение, но позор — да, с этим не поспоришь. Поражение рассматривали даже депутаты на заседании и посчитали, что было нанесено оскорбление российскому болельщику. Меня туда не вызывали, но я слышал об этом.

С Ярцевым после игры, естественно, общались. Он никак не мог объяснить результат, здесь оправданий не придумаешь. Так получилось, бывает. Мы же не можем объяснить последние поражения «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы. Это поражение не приблизило мой уход из РФС, он был предрешён. Просто фон был более негативный, но Португалия не стала решающим фактором ухода», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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