Дзюба: Азар сказал, что хочет набрать 30 очков. Постараемся помешать

Нападающий сборной России Артём Дзюба заявил, что национальная команда постарается помешать Бельгии набрать 30 очков в отборочной группе чемпионата Европы 2020 года.
«Теперь у нас есть чёткая цель — проверить себя с бельгийцами и замахнуться на первое место. Я видел, как Азар сказал, что хочет набрать 30 очков, но мы постараемся помешать. В целом здесь большая заслуга тренерского штаба, моих партнёров. Я наконечник копья.
С нетерпением ждём матча в Петербурге. Это будет хорошая проверка для нашего самомнения и того, на что мы готовы. Мы научились обыгрывать команды, которые чуть слабее нас или на одном уровне с нами. А Бельгия — это топ-команда, с которой нужно проверить все наши механизмы в преддверии чемпионата Европы. Очень интересно. Если удастся победить, это будет вообще волшебно", — сказал Дзюба в эфире Первого канала.
- 13 октября 2019
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