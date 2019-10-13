Дзюба поздравил Россию с выходом сборной на чемпионат Европы

Нападающий сборной России Артём Дзюба поздравил соотечественников с выходом национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

«Хочу всю страну поздравить с этим выходом на Евро. Это круто — отобраться за два тура до конца. Говорят, что Кипр слабый, шотландцы тоже. Я бы так не сказал. Хорошая тактика, хорошее физическое состояние, прессинг-прессинг. Гол — мы разбирали, что они любят возиться с мячом, особенно 8-й номер и 19-й. 8-го номера Дениска обокрал и забил. Так что заслуженная победа. Огромное спасибо болельщикам. Такое ощущение, будто дома играли. На Кипре сегодня выходной, что ли?

Плакат «Дзюба, подари гол на день рождения»? Ну, с днём рождения. Я старался. Денис нашёл хорошую передачу. В моменте с Головиным на одном плече у меня сидел чертёнок, который говорил: «Бей сам». С другой стороны говорили: «Отдай пас». Рад, что победил всё-таки здравый смысл. Надо играть на команду. Мне кажется, наша сила в этом. Мы поймали баланс, полтора года получаем удовольствие друг от друга, от атмосферы в команде. Даже Кузяев, который в «Зените» травмированный, здесь оживает и играет без травм. Атмосфера. Очень радует», — сказал Дзюба в эфире Первого канала.

Дзюба вышел в единоличные лидеры отбора Евро-2020 по системе «гол+пас»