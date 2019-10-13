Черчесов рассказал, что в оставшихся матчах не планирует наигрывать молодёжь

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что после того, как национальная команда решила задачу выхода на Евро-2020, он не планирует специально наигрывать молодёжь в оставшихся играх.
«Подвижки к более зрелищному футболу, который был в последних матчах? Так это надо проверять в матчах с Бельгией, например, при всём уважении к Кипру. Вот тогда надо смотреть.
Планируем ли наигрывать молодых игроков в следующих матчах? Мы специально ничего не делаем. Вот сегодня, был бы здоров Фернандес, играл бы он, а не Петров. Это сборная России. Здесь всегда надо играть первой командой. Почему Петров, а не Караваев? Потому что тренер так решил. Он меня убедил. И сегодня, в игре с Кипром, нам больше подходил он», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Победа над сборной Кипра стала седьмой подряд для национальной команды России. Это повторение её рекорда.
- 13 октября 2019
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