Газзаев: на чемпионате Европы мы должны ждать результата не хуже, чем на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Кипром в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и её выход в финальную часть турнира.

«В первую очередь хочу поздравить нашу сборную с выходом на чемпионат Европы, даже с досрочным выходом. О слабых сторонах и лёгком отборе для нашей сборной говорить не стоит, результат говорит сам за себя, а он блестящий.

Класс команды и игроков виден, когда она играет со слабыми соперниками. Результат, который наша команда показала на чемпионате мира, придал ей уверенности и вдохновения. Шансы против Бельгии? Они есть всегда, тем более что это будет домашняя игра при полном стадионе наших болельщиков. Это будет прекрасный зрелищный матч для всех, встреча двух команд, которые отобрались на чемпионат Европы.

Наша команда показала очень хороший уровень игры, хороший уровень ответственности на протяжении всего отборочного цикла. Прогнозы на чемпионат Европы делать сложно, но сегодня мы должны ждать от команды результата не хуже, чем на чемпионате мира. Сейчас наша сборная имеет отличную репутацию, хочется, чтобы и наши клубы имели такую репутацию в еврокубках. Будем надеяться на хороший результат от нашей команды», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.